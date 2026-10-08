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富世達9月營收月增5% 毛利率看增
富世達（6805）昨（7）日公布9月營收16.13億元，創單月歷史新高，月增5.5%，年增32.17%；第3季營收45億元，同改單季新猷，季增20.3%，年增26%；前三季營收124.25億元，同期最佳，年增47.26%。
外資認為，富世達毛利率有望持續看增，長期受惠QD快速接頭規格升級及內含價值倍增，隨產品滲透率提升、可服務市場持續擴大，營運成長動能可望增強。
法人分析，富世達上季受惠GB300快接頭出貨維持高檔，VR200逐步量產，QD應用由SwitchTray延伸至Compute Tray及Rack Manifold，帶動單機櫃快接頭用量與價值量提升。ASIC方面，亞馬遜AWS Trainium 3水冷快接頭小量出貨，滑軌業務受惠亞馬遜AWS新平台量產，帶動營收走高。
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