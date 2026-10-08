散熱三雄Q3營收攻頂

散熱三雄昨（7）日公布9月營收，以奇鋐（3017）210.18億元再創歷史新高，表現最亮眼，月增7.89%；雙鴻為28.84億元、健策為30.54億元，分別月減8.19%、5.32%，仍為同期新高。整體來看，三雄第3季營收同步改寫單季新猷，反映AI市況強勁。

奇鋐9月營收年增44.92％；第3季營收590.89億元，季增20.3%，年增51.75%；前三季營收1,572.48億元，年增71%。

散熱三雄9月營收

法人看好，隨著奇鋐供應輝達GB300水冷元件出貨持續強勁，以及VR新平台開始小批量出貨，加上Google TPU及亞馬遜AWS T3水冷也將陸續放量，且ASIC產品毛利率優於GPU，奇鋐本季業績仍可期待。

健策9月營收年增79.9%；第3季營收94.93億元，季增30.48%，年增87.23%；前三季營收220.72億元，年增47.12%。

外資看好，健策未來平均售價（ASP）上揚趨勢確立，主要受惠熱設計功耗（TDP）不斷提高，以及翹曲風險增加，預期可拆卸三片式均熱片（removable lids）營收貢獻自2027年起明顯增加。

據悉，健策三片式均熱片產品預計2027年第1季起，導入輝達Vera Rubin及Rubin Ultra應用，有助降低翹曲風險並提升散熱效率，未來二至三年GPU及ASIC客戶可望擴大採用。

雙鴻9月營收年增23.23%；第3季營收92.29億元，季增6%，年增54.9%；前三季營收270.39億元，年增72.39%，主要受惠AI伺服器液冷散熱系統市占率持續攀升。

雙鴻表示，9月營收月減，主要因客戶需求遞延拉貨至本季，以及當月底泰國廠區淹水影響出貨。

展望本季，法人指出，雙鴻水冷產品回歸輝達供應鏈名單，包括機櫃分歧管、機內分歧管等產品開始量產，出貨份額有機會達30%，帶動水冷相關產品營收占比續增，加上冷卻液分配裝置營收比重攀升，預估單季營收可望季增逾一成。

ASIC方面，法人表示，雙鴻已接獲數家雲端服務供應商（CSP）水冷訂單，歧管等產品預計本季開始交貨，另超微MI400除CSP客戶外，企業客戶也有出貨，預計2027年，超微營收貢獻可達雙位數。