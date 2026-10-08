愛山林9月營收年躍增2.3倍

愛山林（2540）昨（7）日公布，9月營收32.61億元，年增238.7％，創下單月歷史新高；累計今年前三季營收96.15億元，年增1.73%。

愛山林表示，單月營收大幅成長主要受惠建設事業交屋入帳，包括「圓山帝寶」9月完成70戶交屋，挹注約24.28億元；「市政愛悅」完成34戶交屋，挹注約2.60億元。

愛山林表示，近年持續由傳統代銷業務，逐步轉向「土地開發、自建案、代銷及營造」多元發展模式。隨著自建案陸續完工交屋，未來營收與獲利可望由單一代銷業務，轉為由建設案交屋與長期開發案共同支撐。

展望未來，愛山林表示，接下來仍有諸多個案接續完工交屋，可望挹注營收，除「市政官邸1」交屋已近尾聲外，「圓山帝寶」、「市政愛悅」後續將依交屋進度持續認列。

另還有已取得使照並進行驗交屋中的「帝景2號」、「帝景6號」、「新竹帝寶9-1區」，以及即將取得使照的「新竹帝寶6-1、6-2、8-1、8-2、8-3區」、板橋「采蝶」等。