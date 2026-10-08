聽新聞
0:00 / 0:00
愛山林9月營收年躍增2.3倍
愛山林（2540）昨（7）日公布，9月營收32.61億元，年增238.7％，創下單月歷史新高；累計今年前三季營收96.15億元，年增1.73%。
愛山林表示，單月營收大幅成長主要受惠建設事業交屋入帳，包括「圓山帝寶」9月完成70戶交屋，挹注約24.28億元；「市政愛悅」完成34戶交屋，挹注約2.60億元。
愛山林表示，近年持續由傳統代銷業務，逐步轉向「土地開發、自建案、代銷及營造」多元發展模式。隨著自建案陸續完工交屋，未來營收與獲利可望由單一代銷業務，轉為由建設案交屋與長期開發案共同支撐。
展望未來，愛山林表示，接下來仍有諸多個案接續完工交屋，可望挹注營收，除「市政官邸1」交屋已近尾聲外，「圓山帝寶」、「市政愛悅」後續將依交屋進度持續認列。
另還有已取得使照並進行驗交屋中的「帝景2號」、「帝景6號」、「新竹帝寶9-1區」，以及即將取得使照的「新竹帝寶6-1、6-2、8-1、8-2、8-3區」、板橋「采蝶」等。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。