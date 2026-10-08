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鼎基9月營收年增12% 櫻花年減5.9%
熱塑性聚氨酯（TPU）薄膜廠鼎基（6585）昨（7）日公布9月合併營收2.43億元，月減13.7%、年增12.4%，在汽車與電子應用需求支撐下，營收維持年增；累計今年前九月營收24.76億元，年增16.8%。
鼎基第3季營收8.19億元，季減11.9%、年增23.5%。公司表示，第3季汽車應用呈現季增、年增。
展望第4季，鼎基表示，汽車、醫療與電子三大核心應用客戶拉貨動能整體維持穩定，新應用開發案也持續推進，將提高高附加價值材料占比，挹注後續營運。
【記者宋健生／台中報導】台灣櫻花（9911）昨（7）日公布9月合併營收8.51億元，月減2%、年減5.9%；第3季合併營收26.31億元，季增1.7%、年增3.2%；累計今年前三季營收81.27億元，年增5.3%，續創同期新高，整體營運維持成長。
台灣櫻花表示，9月廚衛電事業營收年減8%，主要因去年同期熱水器新品上市鋪貨基期較高，加上零售經銷通路仍在消化前波庫存，9月AI智能產品銷量年增8%、淨水主機銷量增5%，濾心耗材銷額更成長28%。
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