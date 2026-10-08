健喬9月合併營收年增39% 新品效益顯現

健喬（4114）昨（7）日公告9月合併營收7.5億元，年增39%；累計今年前九月合併營收58.4億元，年增27%。其中，癌症用藥累計年增41%、心血管與代謝產品年增48%、婦女健康照護產品年增25%，多項治療領域同步成長。

健喬表示，隨秋冬季節到來，過敏及呼吸道疾病用藥需求升溫，加上今年上市新品效益逐步放大，將持續挹注後續營運。

呼吸道產品方面，旗下鼻噴劑系列銷售動能升溫，子公司益得開發生產的Synfanas複方鼻噴劑已取得台灣藥證並完成健保核價，10月正式上市；在既有產品滲透率提升、新品加入及季節性需求帶動下，呼吸道產品線成長可期。

婦女健康方面，今年上半年上市的新一代子宮肌瘤口服GnRH拮抗劑，已進入130家醫療院所、涵蓋12家醫學中心；慢性便秘新機轉藥物截至9月底也已導入逾220家醫療院所。健喬表示，隨新品覆蓋率持續擴大，營收貢獻可望逐步放大。