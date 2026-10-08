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威宏9月合併營收年增45% 稼動率攀升

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

專業運動裝備及精品包袋製造商威宏-KY（8442）9月合併營收8.51億元，年增45.3%，連四月站穩8億元以上；累計今年前三季營收68.49億元，年增16.1%，續創同期新高。第3季營收25.21億元，季增7.2%、年增30.2%，並改寫單季歷史新高。

威宏表示，9月營收成長主要受惠輕奢、運動及電商物流相關包袋訂單拉貨升溫，加上公司調整訂單生產節奏，有效填補開發季度產能空檔，推升整體稼動率。

其中，輕奢精品及商務行李箱汰舊換新需求持續熱絡，隨品牌客戶陸續推出2027年春夏新款與改款產品，並加快實體通路鋪貨，訂單需求同步增加。公司已安排加班，並視接單狀況擴充產線，以確保後續出貨。

運動事業方面，美國高爾夫市場維持成長，今年前八月下場打球場數年增1.1%，其中新手及女性參與人口增加，也帶動兼具設計感與功能性的運動包袋需求。威宏指出，旗下越南德御具備成熟包袋製程，目前已啟動加班因應訂單，並評估越南擴廠，為後續成長預作準備。

展望後市，威宏指出，下半年進入傳統消費旺季，歐美節慶及百貨周年慶檔期可望支撐終端買氣。

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