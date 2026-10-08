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久舜9月合併營收年增54% 接單動能強
久舜營造（5547）9月合併營收2.42億元，年增54.88%；第3季營收7.72億元，年增68.23%，創單季歷史新高。累計今年前三季營收19.88億元，年增24.18%。公司表示，第4季隨毛利較佳工程案接棒認列，營運可望維持穩健。
久舜指出，第3季受惠既有住宅、社宅統包及國揚汐止商辦等大型工程持續推進，加上部分遞延工程恢復正常認列，帶動單季營收改寫新高。雖9月營收較8月歷史高點回落，但仍維持2億元以上水準。
截至今年8月底，久舜在建工程共19案，承攬工程總額270.11億元，未認列工程收入近180億元，其中廠辦商辦及公共工程合計約占76%，將於未來四至五年依工程進度逐步認列。
展望第4季，久舜將持續布局民間住宅、廠辦商辦、社宅統包及都更危老全案管理四大業務。其中，廠辦商辦承攬金額占在建工程比重逾三成，隨AI及半導體供應鏈持續擴產，企業自用廠房需求升溫，有利後續接單動能。
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