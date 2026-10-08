中興電9月營收年增11% 亞力年增10%

電力市場需求暢旺，重電廠亞力（1514）、中興電昨（7）日公告營收，兩大廠9月、前三季營收均創同期新高。

亞力9月營收9.8億元，年增10.4%；累計今年前三季營收80.24億元，年增8.24%。中興電9月營收24.16億元，年增11.27%；累計今年前三季營收213.53億元，年增4.97%。

亞力受惠台電強韌電網計劃以及半導體擴廠等，今年以來營收續繳出創同期新高的好成績。亞力表示，AI基建發展下，半導體積極建廠及擴充產能，推升重電設備需求大幅成長，市場狀態相當良好，推升營運表現。

亞力表示，目前在手訂單已超過130億元，且持續增加中，已創下史上新高，另，接單金額超過銷貨30%以上且持續增加，為今年及未來之業績成長增添新動能。

在出貨上，亞力表示，目前半導體銷貨訂單占比達45％，台電銷貨訂單占比30％。若以在手訂單來看，半導體訂單同樣超越台電，半導體占比達35％、台電占比30％、軌道訂單占比15％，AIDC機房訂單占比約5~10%。

中興電目前在手訂單達431億元，持續消化並接單中，其中部分訂單能見度已達2031年，中興電表示，今年目標接單目標為260億元。

中興電GIS設備已經打入國內晶圓大廠供應鏈，中興電表示，國內半導體晶圓大廠擴廠強勁，新建的六個廠中，公司GIS開關設備已經取得認證，為合格設備供應商，預計第4季出貨。