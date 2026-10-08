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東陽9月自結合併營收年增8% 旺季出貨喊衝

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

汽車零組件產業進入傳統旺季，需求逐步回溫。東陽（1319）昨（7）日公布9月自結合併營收20.98億元，年增8.7%，創今年2月以來新高；累計今年前三季營收173.74億元，年減6.5%。

東陽指出，市場庫存水位偏低，隨旺季到來，正加快生產與備貨，因應後續訂單需求。

東陽9月兩大事業同步成長，其中，AM售後維修事業單月營收14.97億元，年增8%；累計前三季營收131.48億元。OEM原廠委託製造事業9月營收6.01億元，年增12%，並創今年新高，顯示新車與原廠零組件需求逐步轉強。

東陽表示，今年汽車零組件市場需求已有回溫跡象，加上通路庫存水位偏低，旺季補庫存需求可望逐步釋出。公司目前持續加快生產、備料及出貨節奏，以確保客戶訂單順利交付，並同步擴充OEM及AM人才、深化產品與技術開發，強化後續接單能力。

不過，車用零組件供應鏈仍面臨AI產業排擠原料供給的壓力。麗清9月合併營收5.37億元，年減12.08%；累計前三季營收55.36億元，年減12.7%。

麗清指出，9月營收下滑主要受到晶片、PCB及被動元件供應吃緊影響。由於AI相關產業需求快速成長，部分供應商優先供貨給AI應用，排擠車用零組件原料供應，造成部分訂單出貨遞延，影響當月營收認列。

麗清目前已加快協調供應鏈，並尋找其他合格替代供應來源，同時與客戶協商交期及缺料造成的額外成本。公司強調，短期出貨雖受到干擾，但目前訂單能見度並未改變。

東陽 汽車零組件 OEM

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