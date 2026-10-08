華新9月營收年績增10% 攻AI基建

華新（1605）昨（7）日公告9月營收158.91億元，年增10.27%；累計今年前三季營收1,368.02億元，年增3.32%。業內指出，華新AI轉型已經逐漸看到成果，跳脫老傳產業格局，跨入科技業。

法人指出，華新特殊鋼、海纜事業布局持續有所斬獲，加上既有電線電纜業務受惠AI資料中心、電網升級與能源基礎建設需求升溫，未來有望扮演AI基建關鍵供應商。

華新指出，電線電纜事業持續受惠台電強韌電網計畫，加上國際銅價維持高檔，以及AI基礎建設投資擴大，目前在手訂單滿檔，整體營運維持穩健。隨全球AI應用快速發展，資料中心擴建帶動用電需求增加，從電力傳輸、配電到能源基礎建設投資均同步升溫，有利電線電纜需求延續。

在新產能布局方面，華新海底電纜廠已完成建置，預計最快今年底取得相關認證，目標2028年全面投產，後續將投入離岸風電等大型能源建設市場，進一步擴大電力基礎建設業務版圖。

不銹鋼及特殊鋼事業方面，華新表示，第3季台灣市場因鎳等原料價格維持高檔，產品價格具支撐，整體營運表現預期與第2季相當；大陸市場則受反內捲政策限制供給，加上原料價格處於高檔，售價相對穩定，第3季表現也估持平。

冷精事業則持續切入AI資料中心液冷系統材料供應鏈，隨資料中心建置規模擴大，相關高階材料需求可望逐步增加。歐洲市場方面，受到碳邊境調整機制（CBAM）與進口防禦措施影響，產品價格有所支撐，相關政策效益預計第4季起逐步顯現。

此外，旗下SMP與Rolls-Royce簽訂長期合約，深化高階合金材料合作，有助提升華新在特殊鋼及高階合金市場的競爭力。資源事業方面，印尼鎳礦開採許可數量仍受限制，華新預期第3季鎳生鐵產量、價格及營運狀況與第2季大致相當。

華新表示，AI將是未來十年全球能源與基礎建設投資的重要動力，隨電力需求持續攀升，電力傳輸、配電、資料中心及能源建設同步擴張，電線電纜、海纜與特殊鋼等產品需求可望成長。