聽新聞
0:00 / 0:00

華新9月營收年績增10% 攻AI基建

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導
華新AI基建事業布局
華新AI基建事業布局

華新（1605）昨（7）日公告9月營收158.91億元，年增10.27%；累計今年前三季營收1,368.02億元，年增3.32%。業內指出，華新AI轉型已經逐漸看到成果，跳脫老傳產業格局，跨入科技業。

法人指出，華新特殊鋼、海纜事業布局持續有所斬獲，加上既有電線電纜業務受惠AI資料中心、電網升級與能源基礎建設需求升溫，未來有望扮演AI基建關鍵供應商。

華新指出，電線電纜事業持續受惠台電強韌電網計畫，加上國際銅價維持高檔，以及AI基礎建設投資擴大，目前在手訂單滿檔，整體營運維持穩健。隨全球AI應用快速發展，資料中心擴建帶動用電需求增加，從電力傳輸、配電到能源基礎建設投資均同步升溫，有利電線電纜需求延續。

在新產能布局方面，華新海底電纜廠已完成建置，預計最快今年底取得相關認證，目標2028年全面投產，後續將投入離岸風電等大型能源建設市場，進一步擴大電力基礎建設業務版圖。

不銹鋼及特殊鋼事業方面，華新表示，第3季台灣市場因鎳等原料價格維持高檔，產品價格具支撐，整體營運表現預期與第2季相當；大陸市場則受反內捲政策限制供給，加上原料價格處於高檔，售價相對穩定，第3季表現也估持平。

冷精事業則持續切入AI資料中心液冷系統材料供應鏈，隨資料中心建置規模擴大，相關高階材料需求可望逐步增加。歐洲市場方面，受到碳邊境調整機制（CBAM）與進口防禦措施影響，產品價格有所支撐，相關政策效益預計第4季起逐步顯現。

此外，旗下SMP與Rolls-Royce簽訂長期合約，深化高階合金材料合作，有助提升華新在特殊鋼及高階合金市場的競爭力。資源事業方面，印尼鎳礦開採許可數量仍受限制，華新預期第3季鎳生鐵產量、價格及營運狀況與第2季大致相當。

華新表示，AI將是未來十年全球能源與基礎建設投資的重要動力，隨電力需求持續攀升，電力傳輸、配電、資料中心及能源建設同步擴張，電線電纜、海纜與特殊鋼等產品需求可望成長。

華新 基建 電纜

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

華新營收／9月158億元 年增10.27%

AI帶旺PCB！009828規模衝90.5億元 法人調升金居、台光電、台燿目標價

騰輝衝上新天價505元 9月營收首次突破10億元創高

技嘉9月營收創新高

相關新聞

國巨營收連七月寫新高！9月達170億元 成長4.5%

被動元件大廠國巨*營運再寫登峰，受惠AI應用需求強勁、歐美客戶在暑假後恢復拉貨，9月營收170.68億元，月增4.5%、年增46.1%，連續七個月改寫新高，第3季營收也同步攻頂。國巨看好標準品與特殊品出貨齊揚，加上AI需求持續擴大，成為推升營運的主要動能。

散熱三雄Q3營收攻頂

散熱三雄昨（7）日公布9月營收，以奇鋐（3017）210.18億元再創歷史新高，表現最亮眼，月增7.89%；雙鴻為28.84億元、健策為30.54億元，分別月減8.19%、5.32%，仍為同期新高。整體來看，三雄第3季營收同步改寫單季新猷，反映AI市況強勁。

廣達單季營收二度突破兆元

代工大廠廣達昨（7）日公布9月合併營收3,253億元，月減23.3％，年增76.7％，為歷史同期新高，第3季合併營收達1.12兆元，寫下單季新高，第二度突破兆元。廣達指出，AI伺服器出貨動能維持預期，預估今年伺服器營收將達年成長三位數。

精誠9月合併營收月增41% 接單動能熱

資訊服務大廠精誠（6214）昨（7）日公布9月合併營收83.72億元，創歷史單月新高，月增41.9％，年增55.7％；第3季合併營收190.17億元，改寫單季新猷，季增23.5％，年增84.8％；前三季合併營收463.85億元，年增42.3％。

富世達9月營收月增5% 毛利率看增

富世達（6805）昨（7）日公布9月營收16.13億元，創單月歷史新高，月增5.5%，年增32.17%；第3季營收45億元，同改單季新猷，季增20.3%，年增26%；前三季營收124.25億元，同期最佳，年增47.26%。

樺漢寫「三高」 研華也亮眼

工業電腦族群今年訂單需求強勁，樺漢（6414）、研華昨（7）日公布9月營收，分別寫下單月新高及次高。樺漢受惠工業物聯網及智慧工廠與廠務業務增長，單月營收177.55億元，月增14.7%、年增45.3%，單月、第3季及前三季營收全登頂。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。