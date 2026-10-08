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喬山9月營收 同期新高

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導
喬山總經理羅光廷。記者宋健生／攝影
喬山總經理羅光廷。記者宋健生／攝影

全球商用健身器材製造龍頭喬山（1736）公布9月合併營收55.56億元，月增14.8%、年增17.1%，為連續13個月呈年增走勢；累計前三季合併營收400.34億元、年增14.5%，單月及累計營收續創歷史同期新高。

其中，第3季合併營收149.76億元，季增12.9%、年增24.2%，亦創單季同期新高。時序進入第4季傳統出貨旺季，隨著訂單能見度維持良好，出貨動能加速啟動，法人估，第4季單季有望再創單季營收歷史新高。

喬山營收
喬山營收

喬山指出，在通路表現方面，以美國家用市場最為亮眼，年增率達四成，無論大型量販通路或電商通路皆展現強勁成長動能，其中家用健身品牌BowFlex更有高達45%的年增幅；此外，商用市場整體亦維持雙位數年成長，全球市場布局持續深化。

喬山表示，受惠於全球健身器材市場需求成長熱絡，大型連鎖健身房客戶持續擴展據點，加上飯店、企業健身中心及高端住宅市場拓展順利，帶動公司營收穩健攀升，營運規模持續擴大。

近期，喬山英國子公司完成五星級酒店The Landmark London全新健身房的設備建置，展現喬山在高端商用市場的產品實力與整合能力。

隨著商用市場持續拓展，喬山持續完善產品布局，涵蓋入門、中階至高階不同價格帶，分別以Vision、Matrix及ONYX等產品系列滿足不同市場與客戶需求，建立完整且多元的產品線，提供客戶一站式的產品選擇。

另為滿足長期成長需求，喬山規劃的越南二廠已於8月初落成啟用，主要生產商用市場跑步機、橢圓機、心肺交叉訓練機、飛輪、重訓設備及相關零組件，預估年產值可達4億美元，將成為支援全球市場的重要製造基地。

展望今年，法人表示，隨著越南北寧廠啟用，加上下半年歐美節慶旺季陸續報到，喬山全年的營收與獲利有望續創新高。

營收 喬山 法人

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