萬泰科營收／9月11億元、年增58.4%創單月新高 推升第3季創單季新高

萬泰科（6190）7日公布9月營收11.04億元，創單月新高，月增4.03%，年增58.4%；第3季營收32.30億元，創單季新高，季增8.4%，年增57%；今年前九個月營收為87.01億元，創同期新高，年增32.73%。法人預估，第4季業績可望維持高檔，全年營收將破百億元。

萬泰科董事長張銘烈之前表示，該公司7月到10月的訂單能見度都非常高，今年一定可以突破百億元目標，2027年持續以兩位數成長。

針對低軌衛星產品，萬泰科執行長張程雅表示，客戶發豪語要投入100萬顆衛星，該公司太空地面產品出貨量，也由100萬、400萬、500萬、到1,000萬套，不斷增加中。低軌衛星占今年營收約7%，未來朝向10%到15%邁進。

至於AI產品，萬泰科除了穩定出貨高速傳輸線（如PCIe 5.0/6.0系列），還針對AI伺服器開發的高階伺服器電源線、液冷散熱測漏線等高附加價值新品，客戶端驗證進展順暢，預期將於2026年底前分批出貨。此外，高頻銅導線應用已成功跨足實體AI領域，包含無人機及協作機器人等新興商機，未來增長潛力龐大。