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愛山林營收／9月衝32.6億元新高、年增近2.4倍 「圓山帝寶」交屋貢獻

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導

愛山林建設（2540）7日公布2026年9月合併營收為32.61億元，較2025年同期9.63億元增加22.98億元，年增238.7％，創下史上新高。單月營收大幅成長，主要受惠建設事業交屋入帳，其中「圓山帝寶」9月完成70戶交屋，挹注約24.28億元；「市政愛悅」完成34戶交屋，挹注約2.60億元。

累計今年前九月合併營收為96.16億元，較去年同期94.52億元增加1.64億元，年增1.73％，在房市交易氣氛偏審慎的環境下，仍維持正成長。

相較去年9月，愛山林旗下建設事業9月營收增加約28.06億元，成為單月營收顯著成長的主要來源。愛山林表示，公司近年持續由傳統代銷業務，逐步轉向「土地開發、自建案、代銷及營造」多元發展模式。隨著自建案陸續完工交屋，未來營收與獲利可望由單一代銷業務，轉為由建設案交屋與長期開發案共同支撐。

展望未來，愛山林表示，目前「市政官邸1」交屋已近尾聲外，「圓山帝寶」、「市政愛悅」後續將依交屋進度持續認列，還有已取得使照並進行驗交屋中的「帝景2號」、「帝景6號」、「新竹帝寶9-1區」，以及即將取得使照的「新竹帝寶6-1、6-2、8-1、8-2、8-3區」、板橋「采蝶」等，也將在交屋後挹注公司營運。

近年愛山林建設積極布局北台灣，以「土地開發」、「大型標案」為主要開發案推進方向，包括全國最大TOD─新北十四張站暨南機廠捷運開發案、南港台電CR-1公辦都更案、中正紀念堂站「捷四」土地開發案、基隆七堵一德新村都更案、中山長春公辦都更案等。

目前愛山林旗下已公開銷售、住宅總銷金額約250億元的中和「左岸明珠」，與即將公開的新案，如泰山總銷約168億元「當代帝寶」、機捷A7總銷約270億元的「AI都會城一期」等指標案，均受市場高度關注。

愛山林表示，目前手中土地庫存量達數萬坪，將會持續購地、擴大布局版圖，同時專注土地開發及建案銷售等多元發展，接下來隨著各新案陸續推案或交屋，未來集團展望榮景可期。

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