保勝強攻航太、半導體

保勝光學（6517）昨（7）日召開法說會，總經理陳宇征表示，聚焦航太、AOI及半導體檢測設備等新市場，部分半導體元件新品已獲知名半導體大廠驗證，小批量試產中，明年對整體營收及毛利率穩健持平看待，若新品開發有所突破，有望為未來營運成長添新動能。

保勝以製造大尺寸玻璃光學透鏡為主，產品終端應用市場涵蓋高階投影設備、運動光學、自動光學檢測設備、半導體設備及國防航太等利基市場。

展望後市，陳宇征坦言，公司正處於新品量產初期與產品調整過渡期，加上新品量產初期成本攤提高，進而壓抑毛利率表現，惟新品有助於拓展未來市場利基，內部仍聚焦航太、AOI及半導體檢測設備等新市場開發，既有運動光學、自動光學檢測設備等穩定發展，將積極提高檢測精度，期望未來仍有一定表現。

近期CPO（共同封裝光學）應用成為各大光學廠競逐新戰場，法人關注保勝是否涉獵其中。保勝董事長方幼玲表示，保勝產品與光纖陣列（FA）不同，目前未切入相關領域，惟EUV將是未來光學發展目標。

保勝昨天股價收68.5元，上漲1.7元。