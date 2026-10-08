漢磊（3707）大咬AI電力革命帶來的功率元件需求爆發商機，總經理劉燦文昨（7）日表示，目前氮化鎵（GaN）產能塞爆，客戶需求是現有產能的兩倍，正研議擴產，碳化矽（SiC）迎來「V型反轉」，下半年相關營收將較上半年暴增1.2倍。

漢磊昨日舉行法說會，董事長徐建華及總經理劉燦文出席，預期隨著功率元件在AI伺服器滲透率逐步提高，漢磊預計11月完成4、5吋產線整併，資源將集中至6吋及8吋，AI相關營收占比將由上半年的約5%，提高到下半年至少一成，明年有機會達一至兩成。

就旗下主要產品來看，劉燦文說，漢磊氮化鎵產品聚焦中低壓市場，隨著AI伺服器功耗提高，逐步導入氮化鎵用於電源供應器及直流電源轉換架構，客戶持續催貨，漢磊將優先提升生產效率，爭取未來一至二季增加有效產出，並與客戶討論中長期擴產。

劉燦文指出，氮化鎵產品受惠AI資料中心拉貨，產能利用率已達100%以上，預期下半年至明年維持滿載，下半年營收將較上半年成長25%至30%，全年增加約五成，明年以再擴大兩成以上為目標。

漢磊碳化矽業務則迎來「V型反彈」契機，劉燦文強調，估計下半年營收將較上半年暴增約1.2倍，明年6吋碳化矽營收挑戰倍增，產能利用率拚衝上滿載。

他說，漢磊碳化矽產線第3季稼動率約60%、第4季提升至80%。市場預期明年碳化矽可能缺貨，劉燦文看好AI資料中心成為重要成長引擎，隨單一電源供應器功率提升至3kW以上，將帶動碳化矽需求。

漢磊預期，隨著需求增溫，碳化矽價格將不再下跌，甚至可能微幅上漲，部分產品預計明年首季調漲。不過，原料供應商也釋出明年漲價訊號，公司正與客戶協商價格調整。

8吋碳化矽將銜接後續需求，與世界先進合作的8吋碳化矽產線初步良率已逾95%，力拚年底前試產，目前有五家客戶等待tape-out。漢磊規劃，8吋月產能可由目前1,500片，快速提升至3,000片，加計既有6吋月產能5,000片，屆時換算約當6吋月產能可超過1萬片。

另外，漢磊6吋TVS產能供不應求，全年營收估年增75%至80%。