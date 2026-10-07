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瑞磁營收／前三季6.1億元、大增七成 美國市場呼吸道檢測需求暴增

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

雙十前夕氣候轉為濕冷，民眾上呼吸道症狀有感增加。瑞磁生技／ABC-KY（6598）7日表示，北美市場的呼吸道檢測需求呈現上揚趨勢，實驗室客戶為即將到來的流感季節積極備戰。

瑞磁7日公告營收，前三季累計營收達新台幣6.1億元，較去年同期大幅成長超過七成。法人預估，受惠季節性檢測需求升溫，將有助於帶動瑞磁呼吸道多元分子檢測產品的市場需求，進一步挹注營收。

瑞磁表示，業績增長的另一項因素，是近期大型實驗室客戶積極展開市場整併，將多家地區型實驗室與長照中心的檢體「集中化」檢測，充分運用瑞磁「高通量、自動化」的體外診斷方案優勢，使得業務範圍得以擴大。

法人進一步指出，包括「20項呼吸道分子檢測套組」與「17項腸胃道分子檢測套組」都因此受惠。腸胃道檢測需求已呈現逐年穩健成長，而呼吸道檢測則是在每年第4季、隔年第1季呈現爆發性需求增長。今年尤其在「新導入客群」與「流感季節」帶來的加乘效應下，可望推升呼吸道檢測相關產品業績。

瑞磁深耕美國體外診斷市場，核心平台「數位生物條碼」除了在動寵物健康市場與全球檢測市占龍頭愛德士深度綁定外，瑞磁更開發出多項人體多元分子檢測套組及自動化檢測系統BioCode MDx-3000，並成功取得美國FDA上市許可，打入多家美國全國性實驗室，成為市場上少數同時布局動寵物健康市場與人體體外診斷市場的廠商。

為了精進產品競爭力，瑞磁表示，正積極開發「20+1」項，呼吸道分子檢測套組的進階版，將新冠病毒檢測整合入既有的呼吸道多元分子檢測套組後申請美國FDA上市許可，未來若順利取得許可，將帶成為涵蓋檢測目標最廣的呼吸道多元檢測方案之一，帶給客戶更優化的檢測流程，將有助於大舉切入檢測市場。

營收 呼吸道 市場

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