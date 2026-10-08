旺宏營收連六月攀峰 後市旺

記憶體廠旺宏（2337）昨（7）日公布9月合併營收83.67億元，連續六個月改寫單月歷史新高，月增2.7%，年增188.2%，並推升第3季業績再寫創單季新高。

旺宏前三季合併營收538.31億元，年增154.5%，不僅創同期新高，也超越過往全年最高紀錄，今年營收篤定改寫新猷。

旺宏第3季合併營收約242.4億元，季增26.7%，年增195.1%，連續兩季刷新單季紀錄。該公司7月至9月營收逐月攀升，8、9月均突破80億元，9月單月營收已超過去年第3季整季的82.14億元。

從歷年表現來看，旺宏過往年度營收最高紀錄為2021年的505.73億元，今年僅用九個月就超越，顯示這波記憶體需求與價格回升，已在營運面明顯反映。

展望後市，旺宏認為，eMMC與SLC NAND採逐月議價，eMMC漲價動能可望延續；8GB及16GB產品仍供不應求，32GB eMMC則規劃於第4季量產。

NOR晶片方面，AI伺服器世代升級推升高密度、高可靠性產品需求，旺宏聚焦相關市場，55奈米高密度產品持續成長，車用客戶也陸續回流。

因應需求，旺宏董事會7月追加158億元資本支出預算，連同原規劃220億元，擴產投資合計378億元。依公司當時規畫，今年下半年陸續裝機，產能貢獻主要從2027年開始，上半年先增加NOR Flash產能，下半年再開出部分3D NAND產能，目標將12吋月產能提升至3萬片以上。