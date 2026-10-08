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力成營收 寫最強9月

經濟日報／ 記者朱子呈／台北報導
力成董事長蔡篤恭。聯合報系資料照
力成董事長蔡篤恭。聯合報系資料照

封測大廠力成（6239）昨（7）日公布9月合併營收85.1億元，為歷年最強9月，並推升第3季合併營收衝上253.3億元，創單季歷史新高；前三季合併營收697.6億元，同期最佳，年增30.3%。

法人看好，力成接單動能熱轉，本季營運持續向上，全年業績挑戰新高可期；明年AI封裝與光通訊等新布局開始貢獻，後市營運可望更強勁。

力成董事長蔡篤恭預告，旗下自主開發的PiFO面板級封裝（FOPLP）技術獲博通、超微等美系大廠採用，大客戶已包下產能，「2027年將是力成AI封裝爆發年」。

力成營收
力成營收

此外，力成在光通訊相關布局也有好消息，將是另一成長動能。

力成與超微相關的FOPLP專案進度穩健，預計2027年中量產，竹科先進封裝廠將是主要供貨基地。隨著AI晶片對封裝整合的需求提高，力成正透過面板級封裝技術，拓展高階邏輯晶片市場。

力成也與博通合作開發以FOPLP為基礎的先進封裝基板技術，並藉此切入光通訊領域，預計今年底可小量生產光學引擎元件。產能方面，除竹科P11廠外，向友達購入的L3C廠區將作為先進封裝長期生產及研發基地，支應後續新產品導入與產能擴充。

另一方面，AI伺服器持續推升HBM、高階記憶體封裝及企業級SSD需求，DRAM與NAND市場仍處於供不應求，價格與需求同步向上。

力成的記憶體封測需求量持續增加，邏輯封裝也受惠AI基礎建設及新產品量產，整體營運展望穩健。

力成結算，9月合併營收85.1億元，雖較8月歷史新高略減0.6%，仍是歷年最強9月，並較去年同期成長27%，繳出單月歷史次高的成績單；第3季合併營收253.3億元，改寫單季歷史新高，季增9.6%，年增26.9%；前三季合併營收697.6億元，年增30.3%。

AI伺服器帶動記憶體與高階封測需求，是力成營運的重要支撐。

力成認為，本季營收可較第3季成長，全年營收有機會超越2022年的839億元紀錄，改寫年度業績新高。

營收 力成 超微

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