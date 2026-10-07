聽新聞
0:00 / 0:00
櫃買中心力挺女力企業 創櫃板plus助新創接軌資本市場
為落實政府性別平等推動計畫，支持女力企業茁壯發展，櫃買中心（Taipei Exchange）受邀出席10月3日女性創業系列講座，分享創櫃板plus資源如何協助女力企業強化經營體質、加速企業成長。此次女性創業系列講座主題以AI議題為核心，分享如何製作AI短影音與自媒體經營，打破傳統影音製作經費與技術挑戰，協助創業家打造新型態的創業模式、組織型態與思維。
櫃買中心新創發展部組長何藹然於活動中介紹創櫃板plus機制，在創櫃板plus機制下，企業只要完成簡易內控與財會制度的輔導建置，經櫃買中心實地查核及核准登錄後，即可取得股票代號，無須公開發行就能展現企業的透明經營與信譽，協助企業在品牌發展初期即建立知名度與信任度，並能更快速的因應AI潮流所帶來的改變。櫃買中心長期支持中小微企業與新創公司發展，並鼓勵中小企業以創櫃板為起點，逐步邁向興櫃及上櫃等資本市場。
櫃買中心期望成為女力企業的堅強後盾，透過提供專業的資本市場觀念與資源支持，協助更多女力企業累積能量，將創業熱忱轉化為實際的經營成果，展現女力經濟的堅韌力量。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。