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愛山林營收／9月32.61億元、年增238％ 創單月歷史新高

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
愛山林董事長祝文宇。記者朱曼寧／攝影
愛山林董事長祝文宇。記者朱曼寧／攝影

愛山林（2540）7日公布，9月營收32.61億元，年增238.7％，創下單月歷史新高；累計今年前三季營收96.15億元，年增1.73%。

愛山林表示，單月營收大幅成長主要受惠建設事業交屋入帳，包括「圓山帝寶」9月完成70戶交屋，挹注約24.28億元；「市政愛悅」完成34戶交屋，挹注約2.6億元。

愛山林表示，近年持續由傳統代銷業務，逐步轉向「土地開發、自建案、代銷及營造」多元發展模式。隨著自建案陸續完工交屋，未來營收與獲利可望由單一代銷業務，轉為由建設案交屋與長期開發案共同支撐。

展望未來，愛山林表示，接下來仍有諸多個案接續完工交屋，可望挹注營收，除「市政官邸1」交屋已近尾聲外，「圓山帝寶」、「市政愛悅」後續將依交屋進度持續認列。

另還有已取得使照並進行驗交屋中的「帝景2號」、「帝景6號」、「新竹帝寶9-1區」，以及即將取得使照的「新竹帝寶6-1、6-2、8-1、8-2、8-3區」、板橋「采蝶」等。

愛山林近年積極布局北台灣，並以土地開發及大型標案為主要推進方向，在手案量包括全國最大TOD「新北十四張站暨南機廠捷運開發案」、南港台電CR-1公辦都更案、中正紀念堂站「捷四」土地開發案、基隆七堵一德新村都更案、中山長春公辦都更案等。

愛山林表示，目前已經公開銷售、住宅總銷約250億元的中和「左岸明珠」，與即將公開總銷約168億元的新案泰山「當代帝寶」、總銷約270億元的機捷A7「AI都會城一期」，市場詢問度都相當熱烈。

愛山林表示，目前手上土地庫存量還高達數萬坪，將會持續擴大購地版圖、專注土地開發及建案銷售等多元發展，隨著各案陸續進行推案並交屋，未來展望榮景可期。

營收 帝寶 歷史

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