光環營收／9月1.21億元創新高 客戶訂單需求持續增溫

光環（3234）7日公告9月營收1.21億元，月增11.5%，年增140.3%，創下歷史新高紀錄；前九月累計營收7.05億元，較去年同期成長38.1%。法人表示，光收發模組需求仍將持續成長，CW Laser出貨量將持續提升，客戶訂單需求也開始逐漸增溫。

法人指出，光通訊產業向上趨勢已確定無虞，相關零組件中以雷射供需缺口最為嚴重，光環近年來積極布局AI、Data Center、矽光子，成功切入雷射後段代工業務，將有望跟隨趨勢迎來爆發性成長。

光環先前也曾表示，隨著產能利用率提升，代工營收增加，整體毛利率將會顯著改善。隨著代工營收持續增加，比重提升，公司第2季毛利率回升至近20%。公司預期今年代工營收比重仍會持續上升，並持續往單季虧轉盈的目標努力。同時，為了因應客戶需求，今年的資本資出將會較去年進一步增加，用來汰換設備及擴充產能，還有升級自動化以提高生產效率。