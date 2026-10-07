瑞智營收／9月14.55億元年增逾兩成 前九月出貨1,800萬台、年增4.84%

被動元件大廠國巨*（2327）7日公布9月合併營收為170.68億元，月增4.5%、年增46.1%，再創下單月營收歷史新高，已連續7個月創下新高；第3季合併營收為495.31億元，較上一季增加11.4%，並較去年同期增加49.7%，同創下單季營收歷史新高紀錄。

2026-10-07 17:01