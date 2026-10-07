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瑞智營收／9月14.55億元年增逾兩成 前九月出貨1,800萬台、年增4.84%
壓縮機大廠瑞智（4532）7日公告9月自結合併營收14.55億元，月減2.7%，年增21.77%；累計前九月合併淨營收169.84億元，年增5.99%。
出貨量方面，瑞智說明，公司9月自結合併海外廠淨銷售量（扣除內部轉銷交易後）為142.83萬台，較去年同期增加約3.14%；前九月累計合併淨銷售量約1,800.36萬台，年增約4.84%。受惠出貨動能持穩與產品組合帶動，單月營收年增逾兩成，累計營收與出貨量同步維持穩健成長態勢。
展望後市，瑞智在穩固空調與熱泵乾衣機壓縮機本業之際，積極開展車用與新領域布局。車用空調壓縮機馬達已取得IATF 16949認證並打入陸系車廠供應鏈，預計明年進一步爭取一線車廠訂單；海外合資廠方面，埃及合資廠預計第4季量產，年產能達150萬台迴轉式壓縮機，主力鎖定中東與歐洲市場，加上印度大金合資新廠穩步推進，未來新廠產能開出後，可望為中長期營運增添新活水。
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