中美晶前三季營收613.8億元創新高 環球晶新潟廠單月、單季雙創高

中美晶（5483）7日公布9月合併營收71.64億元，月增6.67%、年減5.61%；第3季合併營收208.79億元，季減1.14%、年增9.41%，為歷年同期次高。累計前三季營收突破600億元，達613.8億元，改寫歷年同期紀錄。

旗下晶圓大廠環球晶（6488）9月合併營收51.28億元，月增7.64%、年減13.13%；第3季營收148.71億元，季減2.26%、年增2.60%。前三季累計營收440.7億元，年減4.40%。

環球晶表示，AI基礎建設投資擴大，帶動HBM、先進封裝、矽光子及高效率電源等應用發展，復甦動能也逐步延伸至記憶體、工業及消費性電子市場，各尺寸產品線需求同步成長，產能利用率維持高檔。

義大利諾瓦拉廠火災對客戶供應的衝擊已獲有效控制，但短期仍影響營收與產能配置。該廠9月14日開始局部復工，磊晶（EPI）製程較晶圓製造產線率先恢復並開始出貨，復原進度優於預期。不過，部分後段製程仍在重建，支援廠區產能緊俏，新增設備也須經過交貨、安裝、驗證及客戶認證，產能與營收貢獻仍須循序恢復。公司將透過全球製造網絡及跨廠支援，降低營運與供應影響。

全球擴產方面，義大利新建12吋廠未受火警影響，持續推進客戶認證與量產爬坡；美國德州新廠受惠認證進展、產品組合改善及出貨量提升，擴產效益逐漸顯現。密蘇里州SOI廠則受矽光子需求帶動，12吋產品需求與產出大幅增加。日本新潟廠9月營收創單月歷史新高，第3季也改寫單季紀錄，並已連續三季成長；其他主要據點亦受惠產品組合、銷量及生產效率改善。

環球晶近期完成海外存託憑證（GDS）發行，募資14.32億美元，為台灣歷來規模第三大的海外存託憑證發行案。資金將用於原幣購料及海外子公司擴產，強化財務結構與資金彈性，支應AI、先進應用及供應鏈在地化商機。

能源事業方面，AI算力需求推升資料中心與先進製造用電，中美矽晶以製造、服務雙軌拓展再生能源。全資子公司續日深耕台灣太陽能屋頂市場，並以高效能技術切入美國零能耗高階太陽能屋頂及全球低軌衛星應用；與聯合再生合作的美國太陽能布局，也按計畫推進。

服務端由續升（7931）整合創能、售能、儲能及節能，提供企業一站式綠能服務。續升為台灣首家供應離岸風電的民營售電業者，待CIP渢妙一期上線，將擴充風光互補的綠電來源。

公司表示，截至第3季底，旗下艾涅爾與續興合計綠電交易量已躍居台灣民營綠電售電市場領導地位。續興並與天鷹潔淨能源簽署20年、26.3MW綠電採購協議，預估年供電逾3,200萬度。兩售電品牌合約期間10年以上的長約占比超過85%，累計簽約金額突破1,000億元，支撐長期營收與營運能見度。

關聯企業台特化（4772）前三季營收27.62億元，年增146.2%。AI與先進製程需求帶動矽乙烷產能利用率接近滿載，公司持續擴產；無水氟化氫（AHF）逐步導入先進邏輯、記憶體及HBM製程，併購弘潔科技效益也逐漸顯現，清洗與鍍膜產能同步擴充。

宏捷科（8086）前三季營收37.82億元，年增32.1%。PA業務受惠5G與Wi-Fi 7帶動砷化鎵晶圓代工需求，非PA業務則切入AI高速光通訊及太陽能應用。資料中心光通訊產品已穩定出貨，垂直共振腔面射型雷射（VCSEL）布局持續推進。

朋程（8255）前三季營收60.33億元，年減3.7%。車用超高效能二極體（ULLD）接單強勁，非車用業務拓展工業市場，客製化絕緣閘雙極電晶體（IGBT）已進入小量生產，並布局碳化矽、AI伺服器電源及高壓直流（HVDC）應用。