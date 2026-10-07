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旺宏營收／9月83.67億元連6月創高 前三季超越歷年全年紀錄
記憶體大廠旺宏（2337）7日公布9月合併營收83.67億元，月增2.7%、年增188.2%，連續六個月改寫單月歷史新高。9月單月營收更已超過去年整個第3季的82.14億元，營運規模明顯擴大。
旺宏第3季合併營收約242.4億元，季增26.7%、年增195.1%，連續兩季創單季歷史新高。第3季各月營收持續攀升，8、9月並連續站上80億元。
累計今年前九月合併營收538.31億元，年增154.5%，創歷年同期新高，並超越2021年全年505.73億元的原歷史最高紀錄，僅用九個月就改寫過往全年營收高點。
展望後市，旺宏總經理盧志遠表示，eMMC與SLC NAND產品採逐月議價，eMMC漲價動能可望延續至第4季。公司也指出，相關產品供需仍偏緊，AI伺服器迭代帶動高階NOR Flash需求增加，後續NAND與eMMC出貨可望持續成長。
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