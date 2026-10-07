廣達營收／9月3,523億元 第3季1.12兆元衝新高

代工大廠廣達（2382）9月合併營收出爐，達到3,253億元，創下歷史同期新高，推動第3季合併營收達1.12兆元，寫下單季新高。廣達指出，AI伺服器出貨動能依舊維持先前預期不變，預估今年伺服器營收將達年成長三位數。

廣達公告9月合併營收達3,253億元、月減23.3％，創下歷史同期新高，相較去年同期增加76.7％，帶動今年第3季合併營收1.12兆元、季增7.6％、年成長125％，寫下單季歷史新高。累計今年前三季合併營收為2.96兆元、年增99.4％，刷新歷史同期新高。

觀察出貨表現，廣達9月筆電出貨量為420萬台、月成長約六成，累計第3季筆電出貨量達960萬台，不過仍低於第2季的1,150萬台，9月出貨回溫主要是季底庫存調節及拉貨效應，不過終端需求依舊預估全年將減少雙位數水準。

至於AI伺服器表現上，目前客戶展望依舊維持不變，雖然營收挹注時間略有不同，不過仍維持全年伺服器業績將可望達到三位數的成長力道。