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久舜營收／9月年增逾五成 第3季7.72億元、大增逾68% 創單季新高

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導

久舜營造（5547）公告2026年9月合併營收約達2.42億元、年增54.88%；第3季營收7.72億元、年增68.23%，創單季歷史新高；累計前三季營收19.88億元、年增24.18%。

久舜營造表示，今年初土方問題造成部分工程認列遞延，目前各主要工地已恢復正常施工與估驗，國揚汐止商辦等大型工程持續依進度認列，帶動第3季營運規模攀上新高。

久舜營造指出，9月營收雖較8月歷史高點回落，仍維持2億元以上水準。營造業單月營收易受施工進度及估驗時點影響，因此觀察整季表現，較能反映工程推進情況。隨既有住宅、社宅統包及廠辦商辦案件穩定執行，加上遞延工程恢復正常認列，公司下半年成長動能逐步落實。

久舜營造以民間住宅、廠辦商辦、社宅統包及都更危老全案管理為四大業務主軸，其中廠辦商辦承攬金額占在建工程比重逾三成。隨著AI與半導體供應鏈持續擴產，企業自用廠房需求升溫。

根據第一太平戴維斯最新統計，今年第3季大型商用不動產交易額達899億元，創歷年同期新高；其中廠房交易額達602億元，占比近七成。前三季廠房交易金額累計達1,920億元，較去年同期成長近3倍，顯示科技業擴廠已成為商用不動產市場的主要動能，亦為廠房新建、整建及機電工程帶來後續承攬機會。

在接單方面，久舜營造繼日前於中部取得新案後，近期再於南部得標，北中南布局逐步轉化為實際營收。公司透過中南部據點強化在地服務與工程管理，並持續爭取產業聚落周邊案源。新得標案件將依施工及估驗進度陸續貢獻營收，成為後續營運動能。

此外，旗下機電工程子公司大舜集成近期亦取得廠房整建相關機電工程案，拓展集團對外承攬業務。大舜業務涵蓋空調、消防、給排水及強弱電工程，除支援集團建案，也可獨立承接外部工程；透過土建與機電協同規劃，有助減少施工介面衝突、縮短工期並提升成本控管效率，強化久舜承攬大型工程的整合能力。

截至8月底，久舜營造在建工程共19案，承攬總額270.11億元，未認列工程收入近180億元，其中廠辦商辦及公共工程合計約占未認列金額76%。久舜營造預計相關工程將於未來四至五年依進度逐步消化，社宅統包支撐長期基本盤，廠辦商辦則提供成長動能。

展望第4季，久舜表示，將以四大業務均衡發展為重點，並持續透過BIM與智慧工地管理降低返工及工料損耗。隨毛利較佳案件接棒認列，公司將同步著重營收規模與獲利品質，結合社宅統包、廠辦商辦及都更危老全案管理，深化甲等營造整合商定位。

營收 汐止 土方

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