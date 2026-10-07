國巨營收／9月170億元 月增4.5%、年增46.1% 連7月創單月新高

被動元件大廠國巨*（2327）7日公布9月合併營收為170.68億元，月增4.5%、年增46.1%，再創下單月營收歷史新高，已連續7個月創下新高；第3季合併營收為495.31億元，較上一季增加11.4%，並較去年同期增加49.7%，同創下單季營收歷史新高紀錄。

國巨累計今年前九月合併營收為1,321.54億元，較去年同期增加36.3%。國巨表示，9月合併營收較8月成長，主要受惠於AI相關應用需求持續強勁，加上歐洲、美國夏季假期結束後客戶拉貨力道恢復，其中，標準品與特殊品出貨均呈現穩定成長，各終端應用領域亦維持溫和成長態勢。

展望未來，國巨指出，隨著AI應用需求持續成長，電子元件產業正迎來結構性轉變，公司將持續密切關注相關發展，且儘管地緣政治情勢仍存在不確定性，但客戶庫存水位目前仍維持健康，公司將審慎因應經濟環境變化，並彈性調整以降低關稅政策及匯率波動帶來的影響。