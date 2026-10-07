廣達營收／9月3,253億元、年增76.7% AI伺服器需求維持強勁

廣達（2382）7日公告9月營收3,253億元，月減23.3%，年增76.7%，創下歷史同期新高；前9月累計營收2.96兆元，較去年同期成長99.4%。廣達表示，單月營收波動主要是因為客戶出貨時程安排影響，加上基期拉高的原因，才出現雙位數月減情形。

廣達今年第3季營收達1兆1,155.4億元，季增7.6%、年增125.2%。產品出貨情形的部分，9月在季底拉貨的影響下，筆電單月出貨420萬台，月增61.5%、年減8.7%，第3季出貨960萬台，季減16.5%、年減24.4%。公司仍預期全年來看，筆電市場仍會呈現雙位數下滑的狀態。

AI伺服器部分則十分樂觀，GB系列生產十分順利，皆按照客戶要求時程安排出貨，至於新一代的VR系列，於第3季底開始試產，第4季將有小量出貨，主要的放量時間點會落在明年第1季。