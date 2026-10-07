華新營收／9月158億元 年增10.27%

華新（1605）7日公告，9月營收158.91億元，年增10.27%；累計今年前三季營收1,368.02億元，年增3.31%。

華新電線電纜事業受惠台電強韌電網計劃、銅價持續維持高檔以及AI基礎建設大力發展下，在手訂單滿檔，整體營運表現相當穩健。

華新表示，隨著全球AI應用快速發展，從資料中心擴建、電網升級到能源基礎建設，均將持續帶動電力需求成長。

此外，華新「海底電纜廠」已經建置完成，預計最快年底取得認證，目標2028年全面投產，並投入離岸風電計畫。

不銹鋼事業上，華新表示，第3季台灣因鎳金屬等原料價格維持高檔，產品價格可望維持，預期整體表現與第2季約當。大陸因反內捲政策限制供給，原料價格維持高檔，售價有所支撐，預期第3季表現持平。

而冷精事業品牌策略以品質可靠性與深化客戶服務為宗旨，深耕液冷系統的材料供應鏈，未來將隨著資料中心擴建帶來持續需求成長。

歐洲方面，華新表示，因碳邊境調整機制(CBAM)影響，產品價格上漲，進口防禦措施(safeguard)產品進口配額調降保護政策之效益，因第3季暑休將遞延至第4季顯現。SMP與Rolls Royce簽訂長期合約，鞏固雙方策略合作夥伴關係，可提升華新在高階合金材料長期競爭力。

資源事業上，華新表示，因印尼鎳礦開採許可數量限縮政策持續，預期第3季印尼鎳生鐵產量、價格，經營狀況與第2季相當。

展望未來，華新表示，AI產業是驅動未來十年全球能源與基礎建設的重要力量，電力傳輸與配電系統為AI時代不可或缺的基礎設施，將帶動電線電纜及不銹鋼產品需求長期成長。