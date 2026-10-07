雷笛克營收／9月、第3季雙創新高 車用光學、AI Server雙引擎發力

雷笛克光學（5230）於7日公布9月合併營收1.410億元，月增5.08％、年增22.76％，創歷年單月新高；第3季合併營收4.053億元，季增14.92％、年增20.78％，同步改寫歷年單季新高；累計今年前三季合併營收10.63億元、年增10.14％。

雷笛克表示，9月及第3季營收雙創歷史新高，主要受惠車用光學透鏡出貨維持暢旺，加上AI Server精密結構件隨客戶備貨力道逐月提升，兩大產品線同步成長，帶動整體產能利用與營運規模持續放大，係締造9月及第3季營收雙雙改寫歷史新高之關鍵。

根據TrendForce最新研究亦指出，全球車用照明業者正加速由傳統照明系統轉向整合軟體定義車輛(SDV)與ADAS的高附加價值數位照明系統，並預估至2030年全球車用照明市場規模可望達470.7億美元、車用LED市場規模達45.12億美元，顯示高階車燈應用仍具中長期成長空間。

雷笛克指出，車用照明仍為公司目前重要營運成長核心，近年持續優化客戶與產品結構，並深化與兩岸及歐美Tier 1供應鏈客戶合作。目前車用照明相關訂單占整體在手訂單比重已達55％以上，其中隨智慧車燈應用持續升級，Matrix矩陣式頭燈、自適應遠近光燈(ADB)等高階產品成為主要成長動能，相關產品占整體車用照明業務比重已接近7成。

此外，隨著車用LED滲透率提升，以及智慧車燈功能朝高階化發展，有助於帶動單一車款光學元件使用量與產品附加價值提升，進一步優化整體產品組合。

另一方面，AI Server精密結構件業務亦逐步成為雷笛克下半年新成長動能，由於AI資料中心建置持續擴大，北美大型雲端服務業者及資料中心客戶加速採購新一代AI伺服器平台，帶動相關精密結構件與零組件需求同步升溫。

雷笛克近一步表示，目前旗下AI Server精密結構件已隨客戶備貨節奏逐月放量，集團持續強化精密加工、製程整合與量產能力，並深化與既有客戶合作，以掌握AI伺服器架構升級及Rack-scale系統持續擴張所帶動的零組件需求。

展望第4季，雷笛克維持審慎樂觀看法。公司看好目前車用照明在手訂單表現優於去年同期，隨著既有車款持續出貨及新專案進入量產，再加上AI Server精密結構件亦將隨客戶備貨及新平台需求持續放量，有助於挹注整體營運延續良好成長動能。