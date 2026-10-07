鼎基營收／9月2.42億元、年增12.4%

高科技膜領導廠鼎基（6585）7日公布9月合併營收2.42億元，在汽車與電子應用下單動能支撐下，帶動單月營收較去年同期成長12.4%；惟受不同領域客戶出貨排程及工業應用產品拉貨動能放緩影響，單月表現較呈月減。

鼎基9月營收2.42億元，月減13.7%、年增12.4%；第3季營收8.19億元，季減11.9%、年增23.5%；累計前9月營收24.76億元，年增16.8%。

展望第4季，鼎基將持續聚焦汽車、醫療與電子三大核心應用，目前整體客戶拉貨動能維持穩定；此外，新應用開發案持續推進，提升高附加價值材料應用比重，為中長期營運添成長動能。

9月三大核心應用產品與上月相比，汽車應用持續受惠高階保護膜拓展需求暢旺以及內裝新品放量，成長最為強勁；醫療與電子應用則大致與上月相當。若與去年同期相比，汽車應用在客戶拓展新市場有成與內裝新品進入量產，業績呈現倍增；電子應用隨著客戶新機上市，營收貢獻顯著成長，醫療應用則因應客戶船期排程，表現略為疲軟。

第3季方面，汽車應用呈現季增、年增雙成長表現；醫療應用因客戶拉貨減緩，單季表現較上季與去年同期表現偏弱；電子應用則受消費性品牌客戶出貨穩定，較去年同期雙位數增長。

鼎基今年首度參與由「天下雜誌」舉辦的「2026天下永續公民獎」即榮獲小巨人組第20名，展現強化公司治理、綠色製造與永續資訊揭露的成果，為永續經營寫下重要里程碑。總經理林庚賢表示，鼎基首次參與就能在眾多企業中脫穎而出，顯示公司ESG布局獲得高度肯定，未來將持續深化永續策略，以更堅定的步伐推動環境永續。