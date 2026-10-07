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綠茵營收／9月7,751萬元、年增31％ 創歷年同期新高
國際生技保健食品原料研發生產大廠綠茵生技（6846）公告9月合併營收7,751萬元，創下歷年同期新高，較去年同期成長31％，亦較上月增加21.5％；累計1-9月營收6.0億元，年減7.69％，累計營收減幅持續收斂。
時序逐漸進入傳統旺季，綠茵國內外的銷售成績升溫，9月營收大幅成長，並創下同期新高。其中國內品牌大客戶產品銷售超乎預期，訂單提前出貨；日本、東南亞等海外市場銷售符合預期進展，推升營收表現。
綠茵十項自研特色原料與差異化配方，迎接保健品產業傳統上最旺的第4季。
綠茵積極推出新品開創保健品藍海市場，並將視野放在更具規模的海外市場，銷售地區已遍及東南亞、日本、韓國、印度、美國、加拿大、墨西哥等。
綠茵也持續透過大型展會拓展產品知名度，繼9月上旬在亞洲保健產業年度盛會Vitafoods Asia 2026（泰國曼谷QSNCC）吸引國際直銷、品牌客戶關注，綠茵也即將在10月中旬與下旬分別參加亞洲規模最大的保健品展會Hi Japan 2026（日本保健原料展）、專注於膳食補充劑、食品與飲料行業的全球B2B專業展會SupplySide Global 2026（美國保健食品原料展），與全球專業人士交流並建立合作關係。
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