鈺祥申請上市 9月營收連五月創高、先進製程擴產推升濾網需求

先進製程微汙染防治（AMC）濾網廠鈺祥（7909）今（7）日宣布，已於10月6日正式向證券交易所遞件申請股票上市，由興櫃朝集中市場邁進，預計最快2027年第一季掛牌。受惠先進製程及先進封裝擴產需求，鈺祥9月營收3.1億元，連續五個月改寫單月新高，前三季營收20.86億元、年增74.12%，同步創歷史新高。

鈺祥今年3月登錄興櫃，滿六個月後依原定規畫遞件申請上市。公司表示，未來將運用資本市場資源，擴充高階一次性及再生型化學濾網產能、投入液體過濾技術研發，並跟隨主要晶圓代工客戶海外擴產腳步，增加在地服務據點。

鈺祥9月營收3.1億元，月增1.02%、年增101.92%；第三季營收9.22億元，季增35.08%、年增110.5%，單月、單季及累計前三季營收均創新高。

公司指出，近期營運升溫，主要來自先進製程新廠陸續進入裝機及量產爬坡階段，推升高階一次性化學濾網需求；另一方面，AI帶動先進封裝快速擴產，封裝製程對微污染控制的要求逐步向晶圓前段製程靠攏，也擴大高階濾網應用市場。

隨著晶片製程從3奈米進一步微縮至2奈米、A16及A14等埃米世代，製程對氣態分子污染物（AMC）的容忍程度持續下降。鈺祥將此趨勢稱為「濾網摩爾定律」，亦即製程節點愈先進，潔淨度要求愈高，使高階化學濾網逐漸成為維持晶圓良率的重要耗材。

除了新廠初期使用的一次性濾網，鈺祥也將再生型濾網視為下一階段成長來源。目前已布局R5、R8、R11等再生規格，並於台南建置相關產能，透過濾網回收、再生、檢測及重新交付，發展「再生濾網租賃」及潔淨空氣訂閱制（CaaS），將一次性耗材銷售延伸至經常性服務收入。

另一項布局則是液體過濾。鈺祥今年9月SEMICON Taiwan首度展出高階半導體液體過濾方案，將微污染防治從氣態延伸至液態領域，目前正進行客戶驗證。公司指出，液體過濾市場規模約為空氣濾網三倍，若順利取得客戶認證，可望成為中長期第二成長曲線。

展望後市，鈺祥表示，主要晶圓代工客戶持續在台灣、美國、日本擴充3奈米、2奈米及埃米世代產能，加上先進封裝與記憶體客戶需求增溫，將支撐後續濾網需求。公司並表示，目前在3奈米以下先進製程高階濾網市占率逾80%，未來隨再生型濾網占比提高及液體過濾切入新市場，將成為上市後營運成長的兩大觀察重點。