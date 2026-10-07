大武山營收／第3季6.43億元、年增17.9％ 創單季歷史新高

大武山（6952）7日公布2026年第3季合併營收為6.43億元，創單季歷史新高紀錄，且較去年同期成長17.91％，展現公司在生鮮雞蛋與福記食品加工兩大業務的成長動能。

大武山第3季鮮蛋銷售量較去年同期成長約三成，主要在於屏東本場於去年火災受損的雞舍已完成第一棟復原並加入產蛋行列，推升整體飼養量及總產蛋量，帶動鮮蛋銷售成長。

預估隨雞舍復工陸續完成，鮮蛋產能逐步恢復後，整體供蛋量將進一步提升約二成，為後續營收與獲利奠定更穩固的基礎。

大武山表示，子公司福記冷凍食品第3季食品加工業務表現亮眼，營收創下單季歷史新高。主要成長動能來自湖內新廠稼動率提升至六成以上，加上剝殼蛋、預煮蛋、桂格聯名燕麥綠豆湯等，多項高蛋白健康食品上市，帶動整體出貨量成長。

大武山指出，福記湖內廠與路竹廠的雙廠產線配搭運作後，規模效益逐步顯現，生產效率與毛利結構皆有所改善，成為推升第3季合併營收的重要支柱。預估隨需求提升，子公司福記的業務將持續成為公司營運成長的核心動能之一。

大武山持續掌握消費者對高蛋白與健康飲食的需求趨勢，積極深耕健康與運動市場，並以「蛋白質陪跑員」作為品牌核心理念。第3季以世界雞蛋日為契機推出系列企劃，透過品牌城市路跑、靜音派對等活動，將優質蛋白質補給融入日常生活與運動情境，也將參與年底台北馬拉松等指標性賽事，持續擴大健康市場布局與品牌影響力。

大武山進一步表示，第4季營運可望延續第3季成長動能，主要在於：(1)屏東本場新雞舍產能加入，鮮蛋產能再提升。(2)子公司武勢彰化洗選廠預計取得使用執照與工廠登記證。洗選廠正式投產後，將大幅提升公司在洗選蛋市場的供應能力，並搭配政府洗選政策全面推動，有望快速擴大市占率，強化公司在蛋品供應鏈中的競爭優勢；(3)大武山動福蛋進入美式賣場新通路，提升第4季營收貢獻。(4)第4季為傳統春節備貨旺季，食品加工需求強勁，持續增加資本投入，未來每日可生產60萬顆以上的蛋加工品，將持續推升營收與獲利表現。