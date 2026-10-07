精誠營收／9月、第3季同創新高 AI基建爆發

資訊服務大廠精誠資訊（6214）7日公布9月合併營收為83.72億元，創下單月歷史新高，推動今年第3季合併營收達190.16億元，改寫單季新高。累計今年前三季合併營收為463.84億元，改寫同期歷史新高。

精誠資訊表示，9月營收主要受惠公部門及大型企業數位轉型需求持續擴大，加上半導體產業加速海外布局，帶動雲端、軟體、AI基礎建設及全球IT服務等需求成長。

除大型專案持續挹注外，精誠資訊指出，近年亦積極推動服務化轉型，深化雲端、資安、維運及專業服務，逐步擴大服務型收入，讓營收結構從產品交易延伸至更具持續性與客戶黏著度的整合服務。

面對AI市場及相關基礎建設需求快速成長，已成為推動精誠營收的重要動能。精誠將持續聚焦投資AI平台與服務、成長服務型收入及全球IT服務三大成長動能。

AI布局上，精誠資訊指出，持續從AI基礎建設、企業AI平台到產業應用，以及培育AI FDE人才，推動AI落地企業營運場景；全球IT服務方面，則持續拓展東南亞及東北亞市場，結合在地夥伴與跨境服務能力，提供IT基礎建設、雲端、資安及維運等整合服務，並延伸服務到北美與南亞，持續擴大海外市場布局。