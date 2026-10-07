緯致營收／第3季37.5億元、年增25.6% 再創單季歷史新高

緯致（4953）7日公告自結2026年9月合併營收12.32億元，月減1.2%、年增17.6%，單月營收持續穩定站穩12億元以上水準。第3季合併營收達37.52億元，較上季成長3.5%、較去年同期成長25.6%，連續六季維持季成長動能，並再創單季營收歷史新高。累計前三季合併營收達107.74億元，年增29.02%，同步刷新歷年同期最佳紀錄。

在核心業務方面，互聯網服務仍為公司穩健成長的重要基石，同時，公司積極推動多元化發展策略，持續深耕半導體及育樂等高成長產業領域，相關業務表現亮眼，前三季營收均繳出雙位數成長成果，進一步提升整體營運動能與市場競爭力。

展望後市，公司將持續聚焦高附加價值服務與AI升級機會，在互聯網、半導體及育樂等多元事業引擎同步驅動下，可望持續強化營收成長動能，穩步提升獲利能力與企業價值，創造長期且穩健的成長成果。

此外，在永續治理方面，緯致科技已將ESG納入董事會層級治理架構，並持續推動環境管理、溫室氣體盤查及永續採購，逐步將永續理念落實於日常營運。此次獲頒中信金控（2891）「供應商評鑑永續卓越獎」，不僅肯定公司在永續管理上的持續投入，也展現長期推動ESG的具體成果。