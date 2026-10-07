帆宣營收／第3季219億元、年增91.1%創新高 前三季已超越去年全年

半導體廠務工程暨設備廠帆宣（6196）7日公布9月合併營收71.74億元，月減0.6%、年增88.5%，創歷年同期新高。第3季合併營收達219.1億元，連續兩季改寫單季歷史紀錄。

帆宣第3季營收季增3.4%、年增91.1%，超越第2季212億元的前高。自6月以來，單月營收已連續四個月站穩70億元，帶動單季營收持續攀高。

累計今年前九月合併營收574.21億元，年增55.5%，同步創歷年同期新高，更已超越去年全年515.67億元，增幅達11.4%。帆宣指出，9月單月及累計營收較去年同期增加，主要來自銷貨收入及工程收入成長。

展望後市，客戶海內外擴產持續支撐接單。董事長高新明表示，在手訂單金額達1,351億元，訂單能見度至少延伸至2028年，並已規劃2029年及2030年營運計畫。公司提前準備材料、掌握交貨時程，支應客戶建廠與製程需求。

海外工程方面，帆宣已展開台積電（2330）日本二廠工作，德國廠也進入施工；美國與德國工程則以當地施工團隊為主，先完成訓練再進場。設備業務同樣受惠先進封裝擴產，高新明指出，今年需求最熱的是CoWoS相關設備，公司也持續投入新技術，承接客戶後續需求。