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中興電營收／9月、前三季均創同期新高 重電設備需求暢旺

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
中興電董事長江馥年。記者朱曼寧／攝影
中興電董事長江馥年。記者朱曼寧／攝影

中興電（1513）7日公告，9月營收24.16億元，年增11.27%；累計今年前三季營收213.53億元，年增4.97%，單月、前三月均創歷史同期新高。

中興電近年受惠台電強韌電網計劃、半導體產業擴廠等，推升重電設備需求，尤其是在台電方面，中興電為國內唯一一家取得345kV GIS認證的廠商，因此在取得訂單上有優勢。

中興電目前在手訂單達431億元，持續消化並接單中，其中部分訂單能見度已達2031年，中興電表示，今年目標接單目標為260億元，其中來自於公部門約170億元，民間約80億元。

值得一提的是，中興電GIS設備已經打入國內晶圓大廠供應鏈，中興電表示，國內半導體晶圓大廠擴廠強勁，新建的六個廠中，公司GIS開關設備已經取得認證，為合格設備供應商，預計第4季出貨。

法人預期，隨高著毛利重電設備出貨比重提高，加上民間及海外客戶占比擴大，中興電今年營收與獲利可望續創新高，營運動能並呈逐季升溫走勢。

台電 營收

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