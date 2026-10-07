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十銓科技9月營收40.81億元 寫單月歷史次高

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
十銓總經理陳慶文。聯合報系資料照
十銓總經理陳慶文。聯合報系資料照

十銓科技（4967）今日公布2026年9月合併營收為40.81億元，月增16.17%、年增達109.69%，寫下單月歷史次高；第3季合併營收為101.39億元，季增33.61%、年增143.53%，創單季營收新高並突破百億大關；今年1至9月累計合併營收達267.72億元，同步締造歷年同期新高紀錄。公司持續以企業級與工控業務為營運重心，優化營運結構與產品組合，並深化長期客戶合作。

展望第4季，記憶體市場預期延續供給緊縮與價格上行格局，AI伺服器與消費性應用需求呈現分化。根據TrendForce於9月底發布的研究，原廠產能配置持續集中伺服器應用，同時代理式AI帶動通用型伺服器RDIMM採購，支撐一般型DRAM合約價預估季增10%至15%；NAND Flash則受AI推論部署帶動，整體合約價預估季增15%至20%，其中企業級SSD漲幅可望擴大。

因應企業級與工業運算平台對效能及可靠性的需求，十銓提供DDR5 RDIMM、ECC CUDIMM與ECC CSODIMM等記憶體模組，搭配U.2、E1.S、E3.S企業級SSD等多元產品陣容，結合專利測試技術、散熱設計以及客製化韌體服務，協助客戶依使用環境與工作負載配置合適方案。在應用布局方面，公司聚焦工業電腦、邊緣運算與國防安全等利基領域的產品開發、客戶驗證與市場拓展，並結合供應鏈管理與品牌通路基礎，逐步擴大高附加價值業務貢獻。

營收 十銓 科技 伺服器

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