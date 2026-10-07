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十銓營收／9月40.8億元寫歷史次高 第3季突破百億元創新高

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導

記憶體模組廠十銓（4967）公布9月合併營收40.81億元，月增16.1%、年增109.6%，為單月歷史次高。第3季合併營收達101.39億元，突破百億元大關，改寫單季歷史紀錄。

十銓第3季營收季增33.6%、年增143.5%，累計今年前九月合併營收267.72億元，同步創歷年同期新高。公司表示，持續以企業級與工控業務為營運重心，透過產品組合調整及長期客戶合作，擴大高附加價值業務貢獻。

展望本季，十銓預期記憶體市場延續供給緊縮、價格上行格局，AI伺服器與消費性應用需求則呈現分化。研調機構集邦於9月底發布的研究指出，原廠產能持續集中伺服器應用，加上代理式AI帶動通用型伺服器RDIMM採購，預估一般型DRAM合約價季增10%至15%；NAND Flash整體合約價則預估季增15%至20%，企業級SSD價格漲幅可望擴大。

因應企業級與工業運算平台需求，十銓布局DDR5 RDIMM、ECC記憶體模組及多種規格的企業級SSD，搭配專利測試技術、散熱設計與客製化韌體服務，協助客戶依工作負載配置產品。應用端則聚焦工業電腦、邊緣運算與國防安全等利基市場，持續推進產品開發、客戶驗證及市場拓展。

營收 十銓 百億

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