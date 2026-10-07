連7月創高！國巨9月營收衝170億月增4.5% AI需求強勁助攻

被動元件大廠國巨今天公布9月自結合併營收新台幣170.68億元，月增4.5%，較2025年同期增加46.1%，連續7個月創高；國巨第3季自結合併營收495.31億元，季增11.4%，較去年同期增加49.7%，創單季新高。

國巨累計前9月自結合併營收1321.54億元，較去年同期增加36.3%，也創同期新高。

國巨說明，9月主要受惠人工智慧AI相關應用需求持續強勁，加上歐洲、美國夏季假期結束後客戶拉貨力道恢復，其中標準品與特殊品出貨均呈現穩定成長，各終端應用領域維持溫和成長態勢。

展望未來營運，國巨指出，AI應用需求持續成長，電子元件產業正迎接結構性轉變，將密切關注相關發展。

國巨表示，儘管地緣政治情勢仍存在不確定性，但客戶庫存水位目前維持健康，審慎因應經濟環境變化，並彈性調整以降低關稅政策及匯率波動帶來的影響。