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倚天酷碁營收／9月6.75億元、年增98.9% 創歷史新高

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

宏碁（2353）集團旗下子公司倚天酷碁-創（2432）營運表現再創高峰。2026年9月合併營收新台幣6.75億元，月增51.9%、年增98.9%，並寫下連續44個月營收年成長紀錄；第3季合併自結營收達新台幣 16.09億元，年增89.9%，9月及第3季同創歷史新高。累計今年前三季合併營收達新台幣38.55億元，年增66.27%，再創歷年同期新高。營收成長主要受惠於核心業務穩健成長，以及多元產品業務與策略投資效益逐步顯現，整體營運規模持續擴大。

倚天酷碁旗下智慧生活周邊事業持續擴展應用版圖，隨著年末消費旺季來臨，市場備貨需求明顯升溫，高爾夫測距儀、智慧電動打氣機等戶外休閒產品銷售動能增強。此外，更進一步拓展車載與電腦周邊產品布局，涵蓋行車紀錄器、車載充電器、OBD診斷儀及網路攝影機等多元智慧生活應用，透過跨境電商通路掌握全球消費需求，持續拓展海外市場布局。

倚天酷碁策略投資效益亦逐步顯現，今年第2季投資美國品牌 Plugable，近期亦共同聚焦於產品開發與技術合作，結合倚天酷碁的全球通路資源，及Plugable的北美企業市場基礎，積極拓展當地高階電腦周邊及AI應用商機，為未來營運成長增添新動能。

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