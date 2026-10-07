閎康營收／9月5.69億元、連7月創新高 第3季16.9億元連三季創高

半導體檢測大廠閎康（3587）7日公布9月營收為新台幣5.69億元，年增12.31%、1~9月累計營收47.65億元，較去年同期成長16.99%、第3季營收新台幣16.97億元，年增16.14%，創歷史同期新高。

閎康表示AI加速器晶片開案持續增加，加上先進製程與新世代封裝進入密集研發及驗證階段，帶動高附加價值材料分析（MA）、故障分析（FA）案件增加。同時因應AI伺服器對記憶體的需求提升，來自客戶端對NAND flash與HBM高階記憶體的分析需求亦明顯增加，日本等海外實驗室產能擴充效益亦逐步發酵，支撐整體營運維持成長動能。

隨著生成式AI算力持續擴張，資料中心挑戰已從晶片效能進一步延伸至供電、散熱與高速傳輸。高功率AI伺服器機櫃功耗持續攀升，為降低大電流傳輸帶來的能源損耗與散熱壓力，資料中心供電架構正朝800V高壓直流方向演進，進一步帶動氮化鎵（GaN）、碳化矽（SiC）等寬能隙半導體於高效率電源轉換系統的應用。

高電壓、高功率環境也衍生新的可靠度與失效分析挑戰，包括動態阻抗退化、介電層劣化、局部漏電及長時間電熱應力等問題，使功率元件從研發、驗證到量產階段，對可靠度分析（RA）及故障分析（FA）要求同步提高。閎康已建構高功率老化驗證與高階故障定位能力，可進行電壓和功率驗證，並進一步追查失效位置與根因。隨著AI伺服器電源系統朝高效率、高功率密度發展，GaN、SiC相關RA及FA檢測需求可望成為新成長動能。

另一方面，矽光子與共同封裝光學（CPO）檢測需求，也正由材料與結構分析延伸至更複雜的光電失效分析。當光引擎、光子積體電路（PIC）與ASIC運算晶片朝高密度整合發展，光波導界面、調變器熱漂移及光耦合對準等新型失效模式增加，進一步推升高階MA與FA需求。閎康已建立從材料分析到光電失效定位的整合檢測能力，可協助客戶縮短研發驗證及除錯時程。

在先進製程方面，產業於2奈米以下GAA之後，已持續投入互補式場效電晶體（CFET）3D垂直堆疊及二維半導體材料等前瞻技術。面對更複雜的垂直結構與超薄材料，材料分析亦將進一步深入原子尺度。閎康具備球差校正穿透式電子顯微鏡（Cs-TEM）等高階MA技術，可進行晶格、界面及微區成分分析。隨CFET與二維材料逐步進入研發與工程驗證階段，相關原子尺度分析需求可望成為MA業務後續成長來源。

展望未來，AI半導體競賽正由單一晶片效能，延伸至先進製程、光電互連及高壓供電等領域，帶動MA、FA、RA整合檢測需求持續升溫。閎康可望結合台灣及日本實驗室服務量能，持續掌握AI晶片、矽光子、高功率半導體及次世代製程所帶動的高階檢測商機。