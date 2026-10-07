健喬營收／9月7.4億元、年增38.6% 秋冬旺季與新品助攻全年成長動能

健喬（4114）7日公告9月合併營收7.46億元，年增38.6%；累計今年前九月合併營收達58.4億元，年增27%，營運持續展現強勁成長動能。其中，癌症用藥產品累計年增41%、心血管與代謝產品群年增48%、婦女健康照護產品年增25%，多元治療領域同步成長。

健喬表示，隨著秋冬季節到來，過敏及呼吸道疾病用藥需求升溫，加上今年上市新品效益逐步放大，預期將持續挹注後續營運成長。

健喬表示，旗下鼻噴劑系列展現強勁銷售動能，最新 ARIA 國際過敏性鼻炎治療指引優先推薦複方治療方案，大幅帶動主力複方鼻噴劑產品的臨床使用與市場需求。此外，10月再迎來新品挹注，由子公司益得開發生產的Synfanas複方鼻噴劑已取得台灣藥證並完成健保核價，正式上市銷售。在既有產品市場滲透率提升、新品加入及秋冬季節性需求帶動下，呼吸道產品線成長動能可望進一步增強。

在婦女健康領域，健喬持續推進「婦女健康全方位照護」策略，完整布局更年期荷爾蒙治療、骨質健康、子宮肌瘤及婦科感染等四大臨床領域。今年上半年上市的子宮肌瘤新一代口服GnRH拮抗劑市場導入進展順利，目前已進入130家醫療院所，涵蓋12家醫學中心。

健喬9月更積極參與台灣更年期醫學會年會，聚焦更年期荷爾蒙治療（MHT）、更年期泌尿生殖症候群（GSM）及骨質健康等議題，透過專題演講分享局部雌激素治療GSM的最新臨床實證與安全性趨勢，深化醫療專業交流。未來將持續掌握國際治療趨勢，擴大產品進藥及臨床覆蓋，進一步提升婦女健康產品線市場滲透率，挹注中長期成長動能。

消化疾病領域方面，健喬今年3月上市的慢性便秘新機轉藥物導入穩健，截至9月底已獲全台逾220家醫療院所引進，涵蓋七家醫學中心。9月參與台灣消化醫學周（TDDW），透過專題演講與臨床交流，蒐集逾百位醫師第一線使用經驗與治療回饋，顯示出臨床端對新治療選擇的高度關注與需求。隨醫療院所覆蓋及臨床使用持續提升，可望進一步挹注消化疾病產品線成長。

展望未來，健喬表示，今年陸續上市的新產品效益已逐步顯現，隨醫療院所覆蓋率擴大與臨床普及，對營收與獲利的貢獻將持續顯現；加上既有核心產品市場滲透率提升及秋冬季節性需求帶動，呼吸道、婦女健康及消化疾病等核心治療領域可望延續成長氣勢。公司未來將持續導入創新產品、擴大產品組合與區域市場布局，鞏固營運成長基礎，朝「區域型製藥集團」願景穩健邁進。