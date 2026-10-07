瑞軒營收／9月34.45億元、年大增32.5% 寫近七年單月新高

瑞軒（2489）7日公告今年9月合併營收34.45億元，月增26.4%，較去年同期大幅增加32.5%，交出雙率雙增佳績；並來到近7年單月新高。累計今年第3季單季合併營收達88.61億元，季增20.4%、年增29.5%。

瑞軒表示，9月合併營收達34.45億元，單月營收表現一舉超越8月的近期新高27.25億元，刷新近7年來單月營收新高紀錄。主要是受惠於非電視產品持續放量與OLED顯示器穩定出貨，產品結構轉型效益顯著。

瑞軒得益近年推動產品組合轉型成功，降低傳統電視業務比重，將營運重心轉往高階顯示器、電腦周邊、視訊會議及AIoT智慧物聯網等高價值產品。今年以來營運動能逐季升溫，維持穩健且強勁的成長趨勢。

在生產布局方面，瑞軒透過越南、台灣及蘇州產能彈性調度以應對客戶需求，為營運提供了強大的產能支撐。公司將持續優化全球供應鏈配置與產品組合，維持全年營運穩健向上的成長目標。

瑞軒累計今年前九個月合併營收達220.41億元，年增18.9%。今天股價上漲2元，成交量逾2.56萬張，收41.4元。