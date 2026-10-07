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力成營收／9月85億元創同期新高 第3季253億元改寫歷史紀錄

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導

封測大廠力成（6239）7日公布9月合併營收85.1億元，月減0.6%、年增27%，創歷年同期新高，並維持單月歷史次高水準，僅次於今年8月。隨著第3季各月營收均站穩80億元，單季營收也一舉改寫歷史紀錄。

力成第3季合併營收約253.3億元，季增9.6%、年增26.9%，超越2022年第2季232.6億元的原歷史高點。累計今年前九月合併營收697.6億元，年增30.3%，為全年營運挑戰新高增添動能。

AI伺服器帶動記憶體與高階封測需求，是力成營運的重要支撐。執行長謝永達先前於法說會指出，DRAM供不應求，客戶積極提高晶圓產出，有利封測產能利用率；固態硬碟（SSD）及NAND封測需求也維持高檔。公司先前預期第4季營收可較第3季成長，全年營收有機會超越2022年的839億元紀錄。

除了記憶體本業，力成布局的扇出型面板封裝（FOPLP），也逐步走向量產。公司先前表示，與超微（AMD）相關的FOPLP專案進度穩健，預計2027年中量產，竹科先進封裝廠將是主要供貨基地。隨著AI晶片對封裝整合的需求提高，力成正透過面板級封裝技術，拓展高階邏輯晶片市場。

力成也與博通（Broadcom）合作開發以FOPLP為基礎的先進封裝基板技術，並藉此切入光通訊領域，預計今年底可小量生產光學引擎元件。產能方面，除竹科P11廠外，向友達（2409）購入的L3C廠區將作為先進封裝長期生產及研發基地，支應後續新產品導入與產能擴充。

力成 營收 晶片 封測

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