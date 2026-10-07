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研華營收／9月107億元、年增73.1% 為單月歷史次高

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

工業電腦龍頭研華（2395）7日公布2026年九月份合併營收為107.49億元，較去年同期營收62.08億元年增73.14%，為單月歷史次高，同期新高紀錄。第3季合併營收達324.4億元、年增83%，創單季歷史新高紀錄。累計研華前九月合併營收達789.52億元，較去年同期營收529.61億元，年對年增長49.08%。

九月營收以區域別而言，北美市場持續表現突出，年增108%；歐洲、中國大陸、台灣、日本及韓國均表現強勁，分別雙位數年增38%、68%、86%、94%及68%。而新興市場則為個位數年增。各事業群營收表現而言，均為雙位數年增，智能系統事業群(Intelligent Systems Sector, iSystems)、物聯網自動化事業群(IoT Automation Sector, IAutomation)、嵌入式事業群(Embedded Sector)及智能服務事業群(Intelligent Service Sector, iService)分別年增64%、50%、61%及12%；其中嵌入式運算與周邊系統(Embedded IoT Group, EIoT)增長75%，應用電腦事業群(Applied Computing Group，ACG)年增43%。

累計前九月營收來看，各區域市場表現均雙位數年增，北美、歐洲、大陸、台灣、日本、韓國及新興市場分別成長58%、36%、55%、72%、31%、61%及27%。各事業群表現方面，智能系統事業群(Intelligent Systems Sector, iSystems)及物聯網自動化事業群(IoT Automation Sector, IAutomation)表現持續維持雙位數年增，分別為50%及25%；智能服務事業群(Intelligent Service Sector, iService)亦為個位數年增；嵌入式事業群(Embedded Sector)整體年成長40%，其中嵌入式運算與周邊系統(Embedded IoT Group, EIoT)及應用電腦事業群(Applied Computing Group，ACG)分別增長58%及19%。

研華財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙表示，受惠於邊緣AI市場趨勢、以及半導體設備與機器人等應用領域需求強勁，研華第3季營收已突破美金10億大關、締造單季營收新里程碑。

陳清熙指出，觀察近期接單/出貨比值（B/B Ratio）維持季增態勢，顯示各主要市場區域成長動能保持暢旺。研華持續深化全球策略布局，長期投資美國、日本、台灣等市場。其中美國南加州Tustin新總部已正式啟用投產，進一步強化美國在地組裝、技術服務及客戶協作能量，加速解決方案導入，更貼近客戶與生態系夥伴需求。

營收 研華 歷史

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