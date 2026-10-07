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東陽營收／9月20.9億元、年增8.7% AM 旺季報到
汽車AM零組件大廠東陽（1319）7日公布9月自結合併營收20.98億元，較去年同期成長8.7%，並創今年二月以來新高紀錄。前九月自結累計合併營收173.74億元。
冬天為AM的傳統旺季，市場需求逐漸回溫。東陽積極加速生產與備貨，確保出貨順暢，滿足客戶訂單需求；同時持續深化技術與產品開發，擴充OEM及AM人才庫，全力強化核心競爭力，並積極導入AI應用，持續落實ESG理念，為公司長期成長奠定穩固基礎。
東陽AM事業9月自結合併營收14.97億元，較去年同期成長8%，前九月自結累計合併營收131.48億元。
東陽OEM事業9月自結合併營收6.01億，較去年同期成長12%，並創今年新高，前九月份自結累計合併營收42.26億，OEM整體累計營收167.08億元。
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