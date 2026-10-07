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亞力營收／9月9.8億元、年增10% 創同期新高

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

亞力（1514）7日公告，9月營收9.8億元，年增10.4%；累計今年前三季營收80.24億元，年增8.24%，單月、前三季營收均創同期新高。

亞力受惠台電強韌電網計劃以及半導體擴廠等，今年以來營收續繳出創同期新高的好成績。亞力表示，AI基建發展下，半導體積極建廠及擴充產能，推升重電設備需求大幅成長，市場狀態相當良好，推升營運表現。

亞力表示，目前在手訂單已超過130億元，且持續增加中，已創下史上新高，另，接單金額超過銷貨30%以上且持續增加，為今年及未來之業績成長增添新動能。

在出貨上，亞力表示，目前半導體銷貨訂單占比達45％，台電銷貨訂單占比30％。若以在手訂單來看，半導體訂單同樣超越台電，半導體占比達35％、台電占比30％、軌道訂單占比15％，AIDC機房訂單占比約5~10%。

針對市場商機，亞力表示，目前至少涵蓋3層面之需求，第一層來自能源電力之需求即強韌電網之建置，台電為配合未來AI成長需求必須加速執行，必帶動重電設備之成長需求。

第二層以晶片需求即半導體產業海內外擴建新廠之商機，此項目對亞力機電產品增加採購項目及數量，除既有客戶增加資本支出另有新客戶加入。

第三層以AI工廠之需求即AIDC之機房建置，亞力已陸續完成中華電信大型雲端機房，並接獲原客戶之新訂單及國外大廠新客戶之AI機房建置相關訂單，今年此項目相關銷貨已累計超過10%，成長幅度高達100%，亦接獲NVIDIA轉投資中南美子公司的海外新訂單。

另接獲美國客戶建置AI機房之設備需求，未來對公司之貢獻成長可期，另綠能工程專案在ESG及2050淨零碳排之趨勢下亦有許多商機，目前訂單能見度至少三年，未來營運仍持續看好。

營收 半導體 台電

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