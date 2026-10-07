快訊

今晚接受TVBS趙少康與聯合報專訪 沈伯洋盼政見交鋒

秀證件吃Buffet只要888元！國際級五星度假酒店「最強萬聖節」 詭譎造景、怪奇饗宴秒殺底片

鄧紫棋傳紐約低調結婚！富三代男友Mark顯赫背景、「打人坐牢」黑歷史遭起底

凌華營收／9月15.3億元、年增50% 維持高成長動能

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

工業電腦大廠凌華（6166）公告2026年9月合併營收，單月營收達15.3億元，與8月持平，較去年同期成長50.5%；第3季合併營收達44.85億元，年增45%；累計前九月合併營收達123.9億元，較去年同期成長43%，續創歷年同期新高。

凌華表示，9月營收成長主要受惠於醫療、智慧零售、交通運輸及半導體自動化設備相關需求穩定成長，以及Edge AI解決方案與AI運算平台出貨持續挹注。在AI技術快速發展帶動下，企業導入智慧化與自動化應用需求持續提升，為營運增添成長動能。

近年來，凌華持續推動由產品銷售轉型至系統、平台與解決方案導向的經營模式，透過整合運算平台、軟體工具及產業應用經驗，協助客戶加速AI落地與數位轉型。公司並積極深化醫療、智慧零售、半導體自動化設備與機器人等重點市場布局，強化平台化與模組化能力，以提升解決方案的可複製性與規模化效益，縮短客戶導入時程，並強化長期競爭優勢。

展望未來，凌華將持續聚焦Edge AI、智慧製造、智慧醫療及機器人等高成長領域，結合全球在地服務與系統整合能力，掌握產業智慧化與自動化升級所帶來的長期成長機會。

營收 凌華 Edge

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

樺漢營收／9月177億元、月增14.7% 創單月歷史新高

創見9月營收60.4億元、年增290% 深化AI與工業應用布局

穎崴營收／前九月110億元 年增96.67%

騰輝衝上新天價505元 9月營收首次突破10億元創高

相關新聞

東陽營收／9月20.9億元、年增8.7% AM 旺季報到

汽車AM零組件大廠東陽（1319）7日公布9月自結合併營收20.98億元，較去年同期成長8.7%，並創今年二月以來新高紀錄。前九月自結累計合併營收173.74億元。

亞力營收／9月9.8億元、年增10% 創同期新高

亞力（1514）7日公告，9月營收9.8億元，年增10.4%；累計今年前三季營收80.24億元，年增8.24%，單月、前三季營收均創同期新高。

尖點營收／9月8.29億元、月增7.65% 續創單月新高

PCB鑽針廠商尖點（8021）7日公布自行結算民國115年9月份合併營收為新台幣8.29億元，較上月增加7.65%，較114年同期增加98.33%，續創歷史單月營收新高紀錄。

凌華營收／9月15.3億元、年增50% 維持高成長動能

工業電腦大廠凌華（6166）公告2026年9月合併營收，單月營收達15.3億元，與8月持平，較去年同期成長50.5%；第3季合併營收達44.85億元，年增45%；累計前九月合併營收達123.9億元，較去年同期成長43%，續創歷年同期新高。

樺漢營收／9月177億元、月增14.7% 創單月歷史新高

工業電腦大廠樺漢（6414）7日公布2026年9月營收為177.6億元，月增14.7%、年增45.3%，創下單月歷史新高紀錄。第3季營收496.4億元，年增47.7%，累計前三季營收1,349.4億元，年增31.3%，亦同創歷史新高。

聯發科AI Token爭議燒到股價？跌破5千元 月線保衛戰聚焦「這些關鍵」

聯發科（2454）AI工具使用政策近日掀起市場討論，網路傳出公司縮減員工AI Token額度，引發研發效率疑慮；股價6日下跌4.74%、失守5,000元，外資同日也反手賣超3,912張，7日盤中最低一度下探4,850元，短線消息面壓力仍在。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。