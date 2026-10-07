凌華營收／9月15.3億元、年增50% 維持高成長動能

工業電腦大廠凌華（6166）公告2026年9月合併營收，單月營收達15.3億元，與8月持平，較去年同期成長50.5%；第3季合併營收達44.85億元，年增45%；累計前九月合併營收達123.9億元，較去年同期成長43%，續創歷年同期新高。

凌華表示，9月營收成長主要受惠於醫療、智慧零售、交通運輸及半導體自動化設備相關需求穩定成長，以及Edge AI解決方案與AI運算平台出貨持續挹注。在AI技術快速發展帶動下，企業導入智慧化與自動化應用需求持續提升，為營運增添成長動能。

近年來，凌華持續推動由產品銷售轉型至系統、平台與解決方案導向的經營模式，透過整合運算平台、軟體工具及產業應用經驗，協助客戶加速AI落地與數位轉型。公司並積極深化醫療、智慧零售、半導體自動化設備與機器人等重點市場布局，強化平台化與模組化能力，以提升解決方案的可複製性與規模化效益，縮短客戶導入時程，並強化長期競爭優勢。

展望未來，凌華將持續聚焦Edge AI、智慧製造、智慧醫療及機器人等高成長領域，結合全球在地服務與系統整合能力，掌握產業智慧化與自動化升級所帶來的長期成長機會。